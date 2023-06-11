شركة طيران الرياض تعلن عن موعد بدء انطلاق رحلاتها الجوية

أعلن الناقل الجوي الجديد في السعودية "طيران الرياض" عن موعد بدء الرحلات الجوية التابعة له، حيث من المفترض ان تكون في بداية عام 2025 أي بعد ما يقارب العام.

وكشفت الصفحة الرسمية لطيران الرياض عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر في تغريدة لها إن طائرات الشركة من المفترض أن تنفذ الظهور الأول لها بالتصميم المميز يوم الأثنين المقبل، على ان تحلق على ارتفاع منخفض في العاصمة السعودية الرياض.

المملكة العربية السعودية تسعى للتحول إلى مركز طيران عالمي

أعلنت شركة طيران الرياض في شهر مارس الماضي عن أولى اهدافها والتي تتضمن شراء 72 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787-9.

وشملت هذه الصفقة 39شراء طائرة، مع احتمالية شراء ما يقارب الـ 33 طائرة إضافية من "البدن العريض"، وتعتبر هذه الاتفاقية جزء من الاستراتيجية الوطنية للطيران وهدفها تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز طيران عالمي.

وكانت النواقل الجوية الوطنية في السعودية قد أعلنت في وقت سابق نيتها شراء ما يقارب الـ 121 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787، وهي الطيارة التي تصنف من بين أكبر 5 طلبات تجارية من حيث القيمة في تاريخ شركة بوينغ.

ومن المفترض ان تدعم هذه الإتفاقية أهداف المملكة العربية السعودية والتي تتضمن نقل أكير من 330 مليون مسافر، بالإضافة إلى جذب 100 مليون زائر مع حلول عام 2030.