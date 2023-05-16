ساعة روليكس ميلجوس تحطم رقمًا قياسيًا في مزاد Phillips Auctioneers .. بيعت بهذا المبلغ الكبير

حطمت ساعة روليكس ميلجوس نادرة رقمًا قياسيًا بعد أن بيعت في حالتها الأصلية بملغ مالي ضخم وصل إلى ما يقارب الـ 2.5 مليون دولار بحسب تقرير نشرته وكالة Bloomberg يوم أمس الأثنين.

مواصفات ساعة روليكس ميلجوس التي بيعت بسعر خيالي

تم إصدار هذه الساعاة النادرة في عام 1958، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتميز بأنها مقاومة للمجال المغناطيسي، وصممت باللون الأسود على شكل تصميم يشبه قرص العسل.

وجاءت الساغة مع حافة مستديرة، وعقرب ثوانٍ على شكل صاعقة البرق، وبيعت هذه الساعة النادرة في مزاد علني بداية الأسبوع الحالي أُقيم في العاصمة السويسرية جنيف.

وفي التفاصيل عرضت الساعة النادرة في دار مزادات Phillips Auctioneers يوم السبت الماضي 13 مايو، وتمكن أحد المزايدين من شرائها بسعر 2.24 مليون فرنك سويسي في مبلغ وصف بـ "الرقام القياسي"، وهو ضعف الثمن المقدر لها.

وكشف عدد من الأشخاص ان الشخص الذي اشترى الساعة كان قد نافس خلال المزاد شخصًا أمريكيًا، وإنه قام بشرائها نيابة عن شركة رولكس التي رفضت التعليق على الأمر.

وبهذا الخصوص قالت وكالة Bloomberg إن من عادة شركات الساعات الفاخرة شراء نسخها في المزادات العلنية من أجل الاحتفاظ بها في المجموعات الأرشيفية.

وعلى صعيد آخر توقفت شركة الساعات الفاخرة رولكس عن إنتاج نسخ جديدة من ساعات ميلجوس في شهر مارس الماضي، حيث تصنع هذه الساعات بشكل خاص للعاملين في المختبرات كونها مقاومة للمجال المغناطيسي.