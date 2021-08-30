  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. "سانغ يونغ" للسيارات المتعثّرة تواصل البحث عن مشتري جديد

"سانغ يونغ" للسيارات المتعثّرة تواصل البحث عن مشتري جديد

منشور 30 آب / أغسطس 2021 - 07:04
"سانغ يونغ" للسيارات المتعثّرة تواصل البحث عن مشتري جديد
تخطط الشركة لتلقي عروض من المشترين المحتملين حتى الخامس عشر من سبتمبر. حتى الآن
أبرز العناوين
تعتزم شركة سانغ يونغ موتور للسيارات الكورية الجنوبية، التي تمر بضائقة مالية، تلقي عروض الاستحواذ حتى منتصف سبتمبر

تعتزم شركة سانغ يونغ موتور للسيارات الكورية الجنوبية، التي تمر بضائقة مالية، تلقي عروض الاستحواذ حتى منتصف سبتمبر، حيث من المتوقع أن يكون هناك سباق في اتجاهين بين مستثمرين محليين، وفقا لما أفادت به مصادر في الصناعة الكورية الجنوبية أمس الأحد.

اقرأ ايضاًأستون مارتن تزيح الستار رسمياً عن فالكيري Spider المكشوفةأستون مارتن تزيح الستار رسمياً عن فالكيري Spider المكشوفة

وتخطط الشركة لتلقي عروض من المشترين المحتملين حتى الخامس عشر من سبتمبر. حتى الآن، قد قدم ما يبلغ مجموعه 11 مستثمرًا من الداخل والخارج خطابات للاستحواذ على سانغ يونغ.

ومن بين المرشحين الرئيسيين توجد مجموعة إس إم، التي تتراوح أعمالها من الإنشاءات إلى تصنيع قطع غيار السيارات، وشركة إديسون موتور Edison Motors، التي تعاونت مع صندوق الأسهم المحلي الكوري لتحسين حوكمة الشركات (KCGI).

وفي أبريل، تم وضع الشركة تحت الحراسة القضائية للمرة الثانية بعد خضوعها لنفس العملية قبل عقد من الزمن. وتأتي الخطوة في الوقت الذي فشلت فيه الشركة الأم الهندية ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة، في جذب مستثمر بسبب جائحة كوفيد-19 الممتدة بالإضافة إلى وضعها المالي المتدهور.

وقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 15% في الفترة ما بين يناير إلى يوليو من العام الجاري إلى 48,229 سيارة من 56,846 خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتتكون تشكيلتها من سيارات الدفع الرباعي من طرازات تيفولي وكوراندو وريكستون وريكستون الرياضية.

وكانت سايك موتورز الصينية قد استحوذت على 51% من سانغ يونغ في 2004، ولكنها تخلت عن سيطرتها على الشركة في 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واستحوذت ماهيندرا على 70% من الشركة مقابل 523 مليار وون، وتمتلك الآن 74.65% من أسهم الشركة التي تركز على سيارات الدفع الرباعي.

اقرأ ايضاًأستون مارتن تزيح الستار رسمياً عن فالكيري Spider المكشوفةخطوات تفصل أودي عن إبهار العالم بسيارة كهربائية خيالية ذاتية القيادة

تخطط سانغ يونغ لتجديد خط إنتاجها وتطوير ما لا يقل عن خسة نماذج من السيارات الكهربائية خلال السنوات الأربع المقبلة. وتهدف حاليا إلى إطلاق أولى سياراتها الكهربائية، كوراندو إيموشن، في السوق الأوروبية بحلول أكتوبر المقبل.

وفي محاولة لتقديم المساعدة الذاتية بدأ موظفو الشركة البالغ عددهم 4,700 موظف في أخذ إجازات غير مدفوعة لمدة عامين بالتناوب في يوليو، مع قبول تمديد خفض الأجور وتعليق مزايا الرعاية الاجتماعية حتى يونيو من العام 2023.

وكانت الشركة قد قررت بيع خط إنتاجها في بيونغ تيك على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول، والبحث عن موقع جديد لبناء خط تجميع جديد لسياراتها الكهربائية.

كلمات دالة:سانغ يونغ

Via SyndiGate.info


Copyright © 2021. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...