«ستاندرد أند بورز» تؤكد تصنيف أبوظبي عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة

إمارة أبوظبي

أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لحكومة أبوظبي عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس، إن أبوظبي تتمتع بمتانة مالية قوية، وتمتلك أصولاً ضخمة تحصنها ضد أي صدمات خارجية محتملة.

وأوضحت الوكالة أن تصنيفها الائتماني السيادي الممنوح لأبوظبي عند مستوى (‹AA/‏‏A-1+›) للمديين الطويل والقصير بالعملتين المحلية والأجنبية مع النظرة المستقبلية المستقرة، يعكس توقعات الوكالة المتفائلة بتعافي النمو الاقتصادي للإمارة بثبات ومحافظة الإمارة على وضعها المالي القوي خلال العامين المقبلين.

وأشارت الوكالة إلى إمكانية رفع التصنيف السيادي لأبوظبي خلال الفترة المقبلة مع تحسن شفافية البيانات ومواصلة برامج الإصلاح المؤسسي، فضلاً عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين فاعلية السياسة المالية في الإمارة، مثل تطوير أسواق المال المحلية، الأمر الذي قد يكون له تأثير إيجابي على تصنيف الإمارة في المستقبل.

وأوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس الوضع المالي الخارجي والداخلي القوي، فضلاً عن المتانة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية والتي تشكل حائط صد متيناً للإمارة أمام أي صدمات مالية خارجية وامتصاص أي تأثير لتراجع أسعار النفط وما قد تشكله من تأثير على النمو الاقتصادي والعائدات الحكومية.

وتوقعت الوكالة أن يحافظ اقتصاد أبوظبي على متوسط نمو قدره 2.3% خلال الفترة من 2018 إلى 2021، متوقعة أن تزيد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تدريجياً مع عودة أسعار النفط للارتفاع وزيادة الإنتاج، بالتزامن مع حدوث طفرة في تدفقات الاستثمار.

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