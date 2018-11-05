ست طرق مبتكرة لإنشاء سيرة ذاتية تلفت انتباه أصحاب العمل

لفتت بعض السير الذاتية مؤخراً انتباه بعض مدراء التوظيف حول العالم، نظراً لكونها مبتكرة وفريدة من نوعها، مما جعل أصحابها يتلقون فوراً دعوة لمقابلة العمل أو حتى عرض عمل

يطلع مدراء التوظيف باستمرار على مئات السير الذاتية وخطابات المقدمة للبحث عن مرشحين يتناسبون مع وظائفهم الشاغرة. في الواقع، تعد هذه العملية مرهقة للغاية، وبخاصة عند وجود مواعيد نهائية لتعبئة الوظيفة الشاغرة.

ونظراً لتشابه معظم السير الذاتية من ناحية الشكل والتصميم والمحتوى، يقضي مدراء التوظيف بضع ثواني فقط في تصفح السيرة الذاتية الواحدة.

في الواقع، لفتت بعض السير الذاتية مؤخراً انتباه بعض مدراء التوظيف حول العالم، نظراً لكونها مبتكرة وفريدة من نوعها، مما جعل أصحابها يتلقون فوراً دعوة لمقابلة العمل أو حتى عرض عمل.

نقدم لك في ما يلي ست طرق مبتكرة لإنشاء سيرة ذاتية تلفت انتباه صاحب العمل:

1. باحثة عن عمل في الشرق الأوسط تخبر Airbnb عن أهميتها في تحقيق أهداف الشركة

أرادت نينا مفلح العمل لدى شركة Airbnb، فحاولت التواصل مع الشركة من خلال الرسائل الاكترونية والتقدم الى وظائفها الشاغرة، الا أنها لم تتلقَ أي رد منهم. لذا قررت اعادة تنظيم سيرتها الذاتية حيث خصصت قسم تحدثت فيه عن بعض الجوانب السلبية الخاصة الشركة، وأخبرتهم كيف ستساعدهم هي على تحسين هذه الجوانب وتحقيق الأهداف المرجوّة. قضت نينا أسبوعاً كاملاً في إنشاء سيرة ذاتية مفصلة ومبتكرة، الا أنها تمكنت في النهاية من لفت انتباه المدير التنفيذي ورئيس قسم التسويق في الشركة وحصلت على وظيفة أحلامها.

Via Nina4airbnb.com

2. خبير تسويق يضع سيرته الذاتية في علبة “الدونت”

لم يشأ لوكاس يلا اتخاذ الطريق السهل وإنشاء سيرة ذاتية تقليدية. فالابتكار هو أهم صفة ينظر اليها أصحاب العمل في مجال التسويق. لذا قام لوكاس بالتنكر في زي عامل توصيل، وتوزيع سيرته الذاتية على 40 شركة بعد وضعها في علب “الدونت”. وبالفعل ساعدته هذه الفكرة المبتكرة في الحصول على العديد من مقابلات العمل واكسبته شهرة واسعة على شبكة الانترنت.

via boredpanda.com

3. خبير تقني ومصمم يلفت انتباه شركة جوجل

يعتقد الخبير التقني اريك غاندي أنه لا يوجد طريقة أفضل من إنشاء سيرة ذاتية مصممة على شكل صفحة جوجل. حيث ذكر مؤهلاته في مربع بحث جوجل وكتب خبراته ومهاراته على شكل نتائج بحث. تمّكن اريك بهذه الطريقة من لفت انتباه شركة جوجل والحصول على مقابلة عمل.

via businessinsider.com

4. معجبة بشركة انستغرام تخصص موقع الكتروني لعرض سيرتها الذاتية

كانت اليس لي ترغب بشدة العمل لدى شركة انستغرام. وكي تظهر اهتمامها واخلاصها تجاه الشركة، قامت بإنشاء موقع إلكتروني لعرض سيرتها الذاتية المكوّنة من 4 صفحات وللتميّز عن غيرها من المعجبين بشركة انستغرام. وبعد مرور فترة من الوقت، تطوّر موقع اليس ليصبح ملف تصميم يضم كافة أعمالها، حيث تمكّنت من خلاله من الحصول على فرص عمل في مجال التصميم من أكبر الشركات مثل جوجل ودروبوكس وفينمو ونيويورك تايمز وغيرها.

via businessinsider.com

5. هاوي مواقع التواصل الاجتماعي يصمم سيرته الذاتية على شكل صفحة فيس بوك الرئيسية

تعد صفحة فيس بوك الرئيسية ملفتة للنظر وسهلة الاستخدام. لذا قررت صابرينا سوكوتشيو اعتماد هذا التصميم لإنشاء سيرة ذاتية مبتكرة. بذلت صابرينا جهداً كبيراً لإثراء سيرتها الذاتية وذكر تفاصيل دقيقة حول مهاراتها وخبرتها المهنية. كما أضافت الى الصفحة الرئيسية صوراً وتعليقات لاضفاء طابع مواقع التواصل الاجتماعي.

Via creativebloq.com

6. محرر مبدع يصمم سيرته الذاتية على شكل مجلة مكوّنة من 20 صفحة

قد يتطلب الحصول على عرض عمل مغري قضاء 3 أسابيع في إنشاء سيرة ذاتية على شكل مجلة واضافة صوراً وقصصاً وخبرات، وهذا ما فعله سموك ميهتا بهدف العمل لدى مجلة جي كيو. فما ان اطلع المدير التنفيذي لمجلة جي كيو على سيرة سموك الذاتية، قدم له فرصة تدريب دون أن يجري معه مقابلة.

بالتعاون مع Bayt.com

اقرأ أيضًا:

كيف ارتفعت وتيرة التوظيف على الإنترنت في الإمارات هذا العام؟!

كيف تعزز شعور فريق عملك بالمسؤولية تجاه عملهم؟!

كيف تدير أكثر من مشروع في الوقت عينه وتنجز كافة مهامك بفعالية؟