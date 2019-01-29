فيديو: آلان في الإمارات... سرير مستشفى ذكي!

سرير مستشفى ذكي يصل إلى الإمارات

أطلقت شركة هيل روم ، التي توفر التكنولوجيا الطبية العالمية سرير CentrellaT Smart الذكي بحضور العديد من مقدمي الرعاية الصحية الرعاية في دبي، والذي يوفر أمانًا محسنًا للمرضى.

ويدمج السرير الأولويات الصناعية مثل الإخطارات اللفظية والبصرية، بالإضافة إلى العديد من تطبيقات السلامة التي تقدمها هيل روم والميزات الأخرى التي تعزز النتائج لكل من مقدمي الرعاية والمرضى.

وتم تصميم السرير على منصة قابلة للتوسع، مما يوفر في مرافق الرعاية الصحية مع القدرة على إضافة ميزات إضافية أو أنظمة الترقية لاستيعاب احتياجات الرعاية.

كما يدمج سرير Centrella Smart + نظام NaviCare Patient Safety System المتطور من Hill-Rom، والذي يجمع بين التكنولوجيا والخدمات والبرامج الإكلينيكية والخبرات السريرية للمساعدة في منع وتقليل مخاطر السقوط. ويعمل NaviCare بشكل مستقل لإجراء تعديلات ملائمة في الوقت المناسب على إعدادات الأمان على السرير، وتنبيه مقدمي الرعاية عندما يكون في حالة غير آمنة.

وفي ديسمبر / كانون الأول 2018 ، أعلنت هيل روم عن دمج تكنولوجيا الاستشعار وتقنيات معدل ضربات القلب في نظام “بروسسينس” الخالية من الليزر في سنترريلا. ويمكن للسرير الآن رصد معدلات ضربات القلب والتنفس أكثر من 100 مرة في الدقيقة دون أي اتصال مع المريض.

وتنبه تقنية EarlySense الأطباء إلى المشاكل المحتملة في وقت أبكر بكثير من طرق المراقبة التقليدية، مما يسمح للفرق الصحية بالتدخل بشكل أكثر فاعلية، بحسب خليج تايمز.

وهذا الشهر ، أعلنت هيل روم عن تعاون عالمي ع شركة Microsoft بشأن حل يمكّن من تحليل وتقديم بيانات الرعاية المتقدمة والقابلة للتنفيذ إلى مقدمي الرعاية في نقطة الرعاية. ومن خلال منصة Azure السحابية من Microsoft وعروض إنترنت الأشياء، ستقدم Hill-Rom تطبيقات قادرة على تحليل بيانات الاستشعار في الوقت الحقيقي من الأجهزة الطبية، بما في ذلك سرير Centrella Smart.

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