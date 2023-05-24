سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24 مايو 2023.. عيار 21 الآن

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف، الأربعاء 24 مايو 2023، مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنةً بتعاملات أمس، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,979 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 19,160 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 19,320 جنيهاً مصرياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 2,737 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,760 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,509 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,530 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر نحو 2,395 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,415 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,053 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,070 جنيهاً مصرياً للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,597 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,610 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (بيع) = 85,125 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (شراء) = 85,836 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

وسجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الأربعاء نحو 2,737,143 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,760,000 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.