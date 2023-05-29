سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 29 مايو 2023.. عيار 21 الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف، الاثنين 29 مايو 2023، في مستهل التعاملات الصباحية، على نفس مستويات تعاملات نهاية أمس، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,948 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 29 مايو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,760 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,920 جنيهاً مصرياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 29 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 2,680 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,703 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,457 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,478 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في مصر نحو 2,345 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,365 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,010 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,027 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,563 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,577 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 مايو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (بيع) = 83,348 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (شراء) = 84,059 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 26 مايو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الاثنين نحو 2,680,000 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,702,857 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.