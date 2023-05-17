سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاربعاء 17 مايو 2023.. عيار 21 الآن

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 17 مايو 2023، بشكل كبير مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع استقرار سعر الدولار في مصر اليوم في البنك المركزي المصري، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,990 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 2,549 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,571 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,336 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,357 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 17 مايو في مصر نحو 2,230 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,250 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,911 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,929 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,487 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,500 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (بيع) = 79,261 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (شراء) = 79,971 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,840 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,000 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

وسجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الأربعاء نحو 2,548,571 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,571,429 جنيهاً مصرياً للشراء.