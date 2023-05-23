سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23 مايو 2023.. عيار 21 الآن

حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستواه اليوم، الثلاثاء 23 مايو 2023، مع بداية التعاملات الصباحية، عقب انخفاضه أمس، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,965 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 19,480 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 19,640 جنيهاً مصرياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 2,783 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,806 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,551 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,572 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2,435 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,455 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,087 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,104 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,623 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,637 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (بيع) = 86,547 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (شراء) = 87,258 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

وجاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الثلاثاء نحو 2,782,857 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,805,714 جنيهاً مصرياً للشراء.