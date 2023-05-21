ممرضة تُلقح نجم فرقة BTS جين بـ "لقاح غير مصرح به".. بدء التحقيق معها

كشفت تقارير أمنية عن بدء التحقيق مع فتاة من أكبر المعجبات بفرقة BTS الكورية تمتهن التمريض، بعد أن قامت بإعطاء عضو الفرقة "جين" لقاح غير مصرّح به.

معجبة تثير الجدل بإعطاء جين عضو BTS لقاح غير مصرح به

تعود تفاصيل الحادثة الى أسابيع قليلة ماضيّة حيث حصل جين على زيارة غير مصرّح بها من ممرضة عسكرية تعمل في الجيش، وقامت الممرضة بترك وحدتها العسكرية وتسللت الى مركز تدريب المجندين حيث كان جين يتواجد هناك.



واستغلت الفتاة تواجد مسعف في مكان تواجد جين، حيث قامت بمساعدته من خلال إعطاء جين لقاح ثانوي ضد الحمى النزفيّة وهو غير مصرّح له، ثم عادت الممرضة الى مكانها.



وعند عودتها أخبرت الممرضة زميلاتها بأنها قامت بإعطاء جين اللقاح لأنه كان يعاني من ألم شديد وهو أمر غير مصرّح به ويعدّ مخالفة قانونية.



وتواجه الممرضة عقوبة سجن قد تصل الى سنة بسبب مغادرتها مكان العمل دون اذن ولم يعرف ما اذا كانت العقوبة مع عمل أو بدون عمل.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخالف الممرضة فيها التعليمات فقد كانت توزّع كميات من تايلينول على الفرقة الخامسة التمركز فيها جين بسبب نقص فيها.

جين عضو BTS في الخدمة العسكرية



ويشار بأن عضو فرقة BTS متواجد في الفرقة الخامسة في العسكرية حيث بدأ خدمته العسكرية الإجبارية خلال نهاية العام الماضي ويعمل حالياً هناك كمدرّب مساعد في مركز تدريب تجنيد الفرقة الخامسة.