سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 18 مايو 2023.. انخفاض سعر عيار 21 الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الخميس 18 مايو 2023، بشكل ملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع استقرار سعر الدولار في مصر اليوم قبل اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، في ظل انخفاض مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,980 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 2,503 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,526 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,294 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,315 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 18 مايو في مصر نحو 2,190 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,210 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,877 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,894 جنيهاً مصرياً للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,460 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,473 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس 18 مايو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الخميس (بيع) = 77,839 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الخميس (شراء) = 78,550 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 18 مايو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,520 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,680 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 18 مايو 2023

وجاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الخميس نحو 2,502,857 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,525,714 جنيهاً مصرياً للشراء.