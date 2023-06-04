ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الأحد 4 يونيو 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية ارتفاع نسبي في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، ما عدا حلب.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8900 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 890,000 ليرة سورية اليوم الأحد 4 يونيو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأحد 4 يونيو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأحد 4 يونيو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9532 ليرة للشراء، و 9644 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأحد

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2374 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2404 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2421 ليرة للشراء، مقابل 2451 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 12558 ليرة للشراء، مقابل 12707 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

وجاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 423 ليرة للشراء، مقابل 429 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

