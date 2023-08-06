سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 6 أغسطس 2023.. استقرار الليرة

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، الأحد 6 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وكانت الليرة السورية قد انخفضت مقابل الدولار إلى 13500 ليرة، إلا أنها عادت للتماسك مرة أخرى أمام العملة الخضراء وباقي العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية استقرار نسبي في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، ما عدا إدلب والحسكة.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 11600 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 11700 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,160,000 ليرة سورية اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 8542 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

بينما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9900 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأحد 6 أغسطس في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأحد 6 أغسطس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 12767 ليرة للشراء، و 12882 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3093 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3122 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3155 ليرة للشراء، مقابل 3185 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 16374 ليرة للشراء، مقابل 16524 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 428 ليرة للشراء، مقابل 434 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.