سجل سعر الدولار اليوم في مصر، الأحد 9 يوليو 2023، استقراراً مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، بالتزامن مع ترقب الإعلان عن صفقات جديدة للحكومة المصرية.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

وفي السوق السوداء تجمد سعر الدولار ليسجل ما بين 38 إلى 39 جنيهاً، في وقت تستعد الحكومة المصرية فيه لتداول أذون الخزانة المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9 يوليو في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية حافظ سعر الدولار على مستواه خلال تعاملات اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.