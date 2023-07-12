سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 12 يوليو 2023.. الليرة تتهاوى بتسارع!

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 12 يوليو 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مع خفض مصرف سوريا المركزي سعر الليرة، للمرة الرابعة خلال أسبوع.

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 10150 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 10250 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,015,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

جاء متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

فيما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9000 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 12 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 12 يوليو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 11186 ليرة للشراء، و 11301 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2707 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2737 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2761 ليرة للشراء، مقابل 2791 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 14306 ليرة للشراء، مقابل 14455 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 386 ليرة للشراء، مقابل 392 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.