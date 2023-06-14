سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 14 يونيو 2023.. الليرة تصمد

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 14 يونيو 2023، استقرارا في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

حافظ سعر الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، ما عدا الحسكة، وإدلب.

واستقر سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8900 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 890,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8200 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 14 يونيو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 14 يونيو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9598 ليرة للشراء، و 9711 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2374 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2403 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2420 ليرة للشراء، مقابل 2451 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 12551 ليرة للشراء، مقابل 12700 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 374 ليرة للشراء، مقابل 380 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

