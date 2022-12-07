سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 7 ديسمبر 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة في مستهل تعاملات الأربعاء 7 ديسمبر في السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء (السوق السوداء)

صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء أمام الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليصل سعر الشراء عند 5820 ليرة، مقابل سعر بيع عند 5880 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 582 ألف ليرة سورية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 7 ديسمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 6085 ليرة للشراء، و 6153 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1550 ليرة للشراء، مقابل 1569 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 7 ديسمبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1582 ليرة للشراء، مقابل 1602 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 8221 ليرة للشراء، مقابل 8314 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 7 ديسمبر

بلغ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 234 ليرة للشراء، مقابل 238 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 310 ليرة سورية للشراء، و 315 ليرة سورية للبيع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.