سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 10 يوليو 2023.. انهيار الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 10 يوليو 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

صعد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 9600 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9700 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 960,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 10 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

جاء سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

وجاء سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8200 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 10 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 10 يوليو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 10518 ليرة للشراء، و 10632 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2562 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2592 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2611 ليرة للشراء، مقابل 2641 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 13546 ليرة للشراء، مقابل 13695 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 366 ليرة للشراء، مقابل 372 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.