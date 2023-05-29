سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 29 مايو 2023، استقرار نسبي في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8900 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 890,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 29 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 29 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 29 مايو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9545 ليرة للشراء، و 9657 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2375 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2405 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2451 ليرة للشراء، مقابل 2452 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 12548 ليرة للشراء، مقابل 12697 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 444 ليرة للشراء، مقابل 451 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.