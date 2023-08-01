سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 1 أغسطس 2023.. الليرة تتعافى

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 1 أغسطس 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وكانت الليرة السورية قد انخفضت مقابل الدولار إلى 13500 ليرة، إلا أنها عادت للتماسك مرة أخرى أمام العملة الخضراء وباقي العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية انخفاضاً طفيفاً في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 12250 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 12400 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,225,000 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

جاء متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 8542 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

فيما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9900 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الثلاثاء 1 أغسطس في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الثلاثاء 1 أغسطس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 13505 ليرة للشراء، و 13676 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3270 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3313 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3332 ليرة للشراء، مقابل 3376 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 17320 ليرة للشراء، مقابل 17540 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 453 ليرة للشراء، مقابل 461 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.