سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 1 أغسطس 2023.. شلل في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في مصر، الثلاثاء 1 أغسطس 2023، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة).

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

وجهت البنوك الحكومية ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار تزامناً مع طرح شهادات دولارية جديدة ذات عائد مرتفع، الأمر الذي أدي لحالة من الشلل في السوق الموازي.

وتجمد سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل ما بين 37 و 39 جنيهاً، بسبب هدوء الإقبال.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في مصر استقرار نسبي، حيث سجل داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بينما بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه على مستواه خلال تعاملات اليوم ليسجل عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.