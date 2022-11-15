سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 15 نوفمبر استقراراً أمام الليرة مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

استقرت أسعار صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل عند 5220 ليرة للشراء، كما سجل سعر بيع الدولار عند 5260 ليرة.

سعر الدولار الرسمي في سوريا اليوم

قال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر الليرة السورية إلى 2814 لكل دولار، ليقترب من سعر السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار في أبريل الماضي، في حين كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار.

يُذكر أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 5384 ليرة للشراء، و 5430 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1388 ليرة للشراء، و 1401 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1418 ليرة للشراء، و 1432 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 16962 ليرة للشراء، مقابل 17117 ليرة للبيع.

من الجدير بالذكر أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 212 ليرة للشراء، و 215 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

استقر سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 279 ليرة سورية للشراء، و 283 ليرة سورية للبيع.