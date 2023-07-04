سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 4 يوليو 2023.. صعود الليرة

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 4 يوليو 2023، ارتفاعاً جديداً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

صعد سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 9150 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9250 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 915,000 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8200 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

فيما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الثلاثاء 4 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الثلاثاء 4 يوليو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9977 ليرة للشراء، و 10091 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2436 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2465 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2490 ليرة للشراء، مقابل 2520 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

وسجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 12911 ليرة للشراء، مقابل 13060 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 350 ليرة للشراء، مقابل 356 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.