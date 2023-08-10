سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 10 أغسطس 2023.. انهيار الليرة!

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 10 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعاً جنونياً مقابل الليرة في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، مع تزايد الحديث عن تعويم الليرة السورية أو تحريرها، خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع الدولار الأمريكي للصعود مجدداً.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 13250 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 13450 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,325,000 ليرة سورية اليوم الخميس 10 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك