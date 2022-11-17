سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 17 نوفمبر 2022 وبقية العملات الأخرى

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الخميس 17 نوفمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

ارتفعت أسعار صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل عند 5290 ليرة للشراء، كما سجل سعر بيع الدولار عند 5340 ليرة.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

تبلغ قيمة 100 دولار أمريكي اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 حوالى 529,064.72 ليرة سورية.

سعر الدولار الرسمي في سوريا اليوم

قال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر الليرة السورية إلى 2814 لكل دولار، ليقترب من سعر السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار في أبريل الماضي، في حين كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 17 نوفمبر

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 5485 ليرة للشراء، و 5542 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 17 نوفمبر

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1406 ليرة للشراء، و 1423 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 17 نوفمبر

وصل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1438 ليرة للشراء، مقابل 1454 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 17 نوفمبر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 17189 ليرة للشراء، مقابل 17377 ليرة للبيع.

من الجدير بالذكر أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الخميس 17 نوفمبر

بلغ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 214 ليرة للشراء، مقابل 218 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 17 نوفمبر

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 282 ليرة سورية للشراء، و 287 ليرة سورية للبيع.