سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 8 ديسمبر 2022

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة في مستهل تعاملات الخميس 8 ديسمبر في السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس (السوق السوداء)

صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء أمام الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل سعر الشراء عند 5850 ليرة، مقابل سعر بيع عند 5900 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 585 ألف ليرة سورية اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 8 ديسمبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 6151 ليرة للشراء، و 6209 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 8 ديسمبر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1556 ليرة للشراء، مقابل 1572 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 8 ديسمبر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1591 ليرة للشراء، مقابل 1607 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 8 ديسمبر

بلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 8248 ليرة للشراء، مقابل 8327 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الخميس 8 ديسمبر

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 235 ليرة للشراء، مقابل 239 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 8 ديسمبر

وصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 312 ليرة سورية للشراء، و 316 ليرة سورية للبيع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.