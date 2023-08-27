سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 27 أغسطس 2023

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الأحد 27 أغسطس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، ودق حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة ناقوس الخطر مع التأخر في إقرار القوانين.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقرار نسبي صباح تعاملات اليوم في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,550 ليرة للشراء، و 89,250 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وفي قت سابق، أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي السابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.