سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.. انخفاض الليرة!

ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاع نسبي مقابل الليرة في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، عقب تحسن ملحوظ شهدته العملة المحلية خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 13600 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 13800 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,360,000 ليرة سورية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك