سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 4 يونيو 2023.. هدوء حذر

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان، استقراراً مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الأحد 4 يونيو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وسط مخاوف من قفزة الأخضر.

ويتخوف خبراء الاقتصاد في لبنان من قفزة جديدة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، حال توقف دعم البنك المركزي اللبناني عن دعم سعر الصرف على منصة صيرفة.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الأحد في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 94,000 ليرة للشراء، و 93,700 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد عبر منصة Sayrafa على مستواه ليسجل عند مستوى صرف 86,300 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.