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سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 12 يوليو 2023

تاريخ النشر: 12 تمّوز / يوليو 2023 - 07:34
سعر الدولار اليوم في لبنان
سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الأربعاء 12 يوليو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وسط مخاوف من تمدد الفراغ السياسي لمفاصل الدولة.

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ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

 

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

تفننج سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الأربعء في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 91,500 ليرة للشراء، و 91,200 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

 

سعر الدولار اليوم في صيرفة

وحافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

 

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سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

 

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.

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