سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 2 أغسطس 2023.. سوق مستقرة

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الأربعاء 2 أغسطس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"،بالتزامن مع تسلم وسيم منصوري مهامه الجديدة كحاكم لمصرف لبنان المركزي.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الأربعاء في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,500 ليرة للشراء، و 89,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء على أسعاره عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وأعلن محافظ مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.