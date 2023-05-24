سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 24 مايو 2023

صعد سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الأربعاء 24 مايو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وبذلك تتراجع الليرة مقابل الدولار مقارنةً بتعاملات أمس.

يأتي ذلك في وقت تُجرى فيه تحضيرات على قدم وساق في مصرف لبنان المركزي الذي حسم أمر طباعة الـ500 ألف ليرة، بينما المباحثات جارية لاختيار طباعة فئة الـ250 ألف ليرة أو المليون ليرة.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الأربعاء في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 94,700 ليرة للشراء، و 94,400 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.