سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 10 يوليو 2023

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية استقراراً في مستهل تعاملات الاثنين 10 يوليو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وتستمد الليرة قوتها من استمرار تدفق الدولار من القطاع السياحي

يأتي ذلك في ظل ترقب كبير لسعر الصرف في منصة صيرفة، بالإضافة إلى تساؤلات حول من سيخلف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الحالي.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 91,400 ليرة للشراء، و 91,100 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.