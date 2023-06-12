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سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 12 يونيو 2023

تاريخ النشر: 12 حزيران / يونيو 2023 - 08:01
سعر الدولار اليوم في لبنان
سعر الدولار اليوم في لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الاثنين 12 يونيو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، في ظل ترقب للانتخابات الرئاسية اللبنانية.

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ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

 

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 93,300 ليرة للشراء، و 93,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

 

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين عبر منصة Sayrafa على مستواه ليسجل عند مستوى صرف 86,200 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

 

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

 

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.

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