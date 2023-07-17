سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 17 يوليو 2023 بعد إعلان إستمرار "صيرفة"

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات الاثنين 17 يوليو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، مع استمرار تدخل المركزي اللبناني بضخ دولارات عبر منصة صيرفة.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 91,900 ليرة للشراء، و 91,400 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين على أسعاره عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.