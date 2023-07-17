  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 17 يوليو 2023 بعد إعلان إستمرار "صيرفة"

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 17 يوليو 2023 بعد إعلان إستمرار "صيرفة"

تاريخ النشر: 17 تمّوز / يوليو 2023 - 08:24
سعر الدولار اليوم في لبنان
سعر الدولار اليوم في لبنان

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات الاثنين 17 يوليو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، مع استمرار تدخل المركزي اللبناني بضخ دولارات عبر منصة صيرفة.

اقرأ ايضاًسعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 يوليو 2023سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 يوليو 2023

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

 

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 91,900 ليرة للشراء، و 91,400 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

 

سعر الدولار اليوم في صيرفة

حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين على أسعاره عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

 

اقرأ ايضاًسعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 يوليو 2023سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 17 يوليو 2023.. استمرار تدهور الليرة

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

 

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.

كلمات دالة:سعر الدولار اليوم في لبنانسعر الدولار في لبنان اليومسعر الدولار في لبنان

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن