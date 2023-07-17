سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 17 يوليو 2023.. استمرار تدهور الليرة

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 17 يوليو 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك مع إعلان مصرف سوريا المركزي عن خفض جديد لسعر الليرة مقابل الدولار في نشرات المصارف والصرافة وسعر الحوالات.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

صعد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 10500 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 10650 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,050,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 17 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

فيما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9500 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 17 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 17 يوليو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 11791 ليرة للشراء، و 11964 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2796 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2839 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2869 ليرة للشراء، مقابل 2913 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 14865 ليرة للشراء، مقابل 15086 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 398 ليرة للشراء، مقابل 405 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.