سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 7 أغسطس 2023

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان حالة من الاستقرار النسبي مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الاثنين 7 أغسطس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، مع تعطل منصة صيرفة خلال الأسبوع الماضي، دون قرار رسمي بذلك.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على مستواه صباح تعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,400 ليرة للشراء، و 89,100 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وأعلن محافظ مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.