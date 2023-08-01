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سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 1 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 01 آب / أغسطس 2023 - 07:10
سعر الدولار اليوم في لبنان
سعر الدولار اليوم في لبنان

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الثلاثاء 1 أغسطس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"،بالتزامن مع تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مهامه الجديدة كحاكم لمصرف لبنان المركزي.

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ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

 

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,600 ليرة للشراء، و 89,300 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

 

سعر الدولار اليوم في صيرفة

حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء على أسعاره عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

 

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وأعلن محافظ مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.

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