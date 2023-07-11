سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 11 يوليو 2023

شهد سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية استقراراً مع بداية تعاملات الثلاثاء 11 يوليو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وسط مخاوف من تمجج الفراغ السياسي لمفاصل الدولة.

يأتي ذلك في ظل ترقب كبير لسعر الصرف في منصة صيرفة، بالإضافة إلى تساؤلات حول من سيخلف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الحالي.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 91,600 ليرة للشراء، و 91,300 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

وحافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.