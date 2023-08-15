سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 15 أغسطس 2023.. بعد تجميد أموال الحاكم

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الثلاثاء 15 أغسطس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، بعد صدور قرار رسمي بتجميد أموال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشركائه.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقراراً صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,500 ليرة للشراء، و 89,200 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وفي قت سابق، أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي السابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.