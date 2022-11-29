سجل سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، ارتفاعاً جديداً مقابل الليرة اللبنانية في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء).

يأتي ذلك عقب أن قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن مصرف لبنان المركزي سيتبني سعر صرف 15 ألف ليرة لكل دولار اعتباراً من 1 فبراير 2023، في إطار عملية توحيد سعر الصرف المتعدد في البلاد.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مع بداية التعاملات المبكرة ليسجل عند مستوى صرف 40,800 ليرة للشراء، بينما سجل 40,600 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء عند الصرافين إرتفاعاً إضافياً، ليسجل ما بين 40,600 و 40,800 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

تجدر الإشارة إلى أنّ الليرة اللبنانية فقدت أكثر 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد.