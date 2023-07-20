سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 20 يوليو 2023.. ترقب كبير

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الخميس 20 يوليو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

وتتجه الأنظار نحو حاكم مصرف لبنان المركزي، حيث يتزايد الغموض حول قيادة مصرف لبنان مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم المصرف الحالي رياض سلامة نهاية الشهر الجاري.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 91,700 ليرة للشراء، و 91,400 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس على أسعاره عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وأعلن محافظ مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.