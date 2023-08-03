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سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 3 أغسطس 2023.. ترقب تحرير الليرة

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 05:35
سعر الدولار اليوم في لبنان
سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الخميس 3 أغسطس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"،بالتزامن مع حديث عن تحرير سعر الصرف تدريجياً.

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ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

 

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,300 ليرة للشراء، و 88,800 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

 

سعر الدولار اليوم في صيرفة

حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس على أسعاره عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

 

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وأعلن محافظ مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

 

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.

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