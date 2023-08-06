سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 6 أغسطس 2023 في السوق السوداء والبنوك

استهل سعر الدولار اليوم في مصر، الأحد 6 أغسطس 2023، على الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، في ظل ترقب الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

وجهت البنوك الحكومية ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار تزامناً مع طرح شهادات دولارية جديدة ذات عائد مرتفع، الأمر الذي أدي لحالة من الشلل في السوق الموازي.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل ما بين 38 و39 جنيهاً، بسبب هدوء الإقبال.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأحد في مصر، حيث سجل داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 6 أغسطس في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بقى سعر الدولار مقابل الجنيه على مستواه خلال تعاملات اليوم ليسجل عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.