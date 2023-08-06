سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 6 أغسطس 2023.. بدون مصنعية

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 6 أغسطس 2023، استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس تعاملات أمس، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,944 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 6 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 2,457 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,466 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,252 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,261 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 2,150 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,158 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,843 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,850 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,433 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,439 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,200 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,264 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 76,417 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 76,701 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,457,143 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,466,286 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.