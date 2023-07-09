سجل سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الأحد 9 يوليو 2023، انخفاضاً جديداً مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس نهاية تعاملات أمس، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,925 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9 يوليو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 2,486 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,497 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,279 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,289 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 2,175 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,185 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,864 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,873 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,450 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,457 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 9 يوليو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,400 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,480 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 9 يوليو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأحد (بيع) = 77,306 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأحد (شراء) = 77,661 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,485,714 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,497,143 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.