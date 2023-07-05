سجل سعر الدولار اليوم في مصر، الأربعاء 5 يوليو 2023، استقراراً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، في الوقت الذي أفرجت الحكومة المصرية فيه عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

تجمد سعر الدولار في مصر بالسوق السوداء ليسجل ما بين 38 إلى 39 جنيهاً، في وقت تستعد الحكومة المصرية فيه لتداول أذون الخزانة المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

جاء سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5 يوليو في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.