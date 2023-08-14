سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 14 أغسطس 2023.. ماذا يحدث في السوق السوداء؟

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر، الاثنين 14 أغسطس 2023، على استقراره مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، مع توقعات بخفض جديد للجنيه من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.

وتستعد الحكومة المصرية لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، حيث من المقرر أن تُعلن الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل الوثيقة في مؤتمر صحفي يوم 14 أغسطس المُقبل.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر ما بين 38.20 و39.50 جنيهاً، وسط حالة من الترقب الشديد والارتباك، بحسب بعض المتعاملين.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في مصر ارتفاع طفيف، حيث سجل داخل البنك المركزي عند 30.84 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 14 أغسطس في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.