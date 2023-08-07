سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 7 أغسطس 2023 في السوق السوداء والبنوك

شهد سعر الدولار اليوم في مصر، الاثنين 7 أغسطس 2023، استقراراً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، تناسباً مع كشف المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للمرة الـ 11على التوالي إلى 34.879 مليار بنهاية يوليو 2023.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

تماسك سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل ما بين 38 و39 جنيهاً، بسبب هدوء الإقبال.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في مصر، حيث سجل داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وظل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 7 أغسطس في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.